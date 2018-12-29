Не доел — выбрасывай. Россиянам напомнили о сроках "жизни" оливье

С пищевыми продуктами из-за нарушения сроков хранения в организм человека могут попасть возбудители бактериальной и вирусной природы.

Перед приготовлением блюд для праздничного стола на Новый год сырые продукты нужно тщательно мать, а заливные блюда, салаты, паштеты и изделия с кремом не следует хранить после застолья. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Москве.

Опасность возникновения и распространения кишечно-инфекционных заболеваний возрастает в период новогодних праздников. Среди причин — употребление в пищу без термической обработки овощей, фруктов, салатов и холодных закусок.

— С пищевыми продуктами из-за нарушения технологии приготовления и сроков хранения в организм человека могут попадать возбудители как бактериальной, так и вирусной природы, — сообщают в ведомстве.

Пищевые продукты могут быть источником токсинов различных микроорганизмов. Они накапливаются в продуктах в процессе их жизнедеятельности и вызывают пищевые токсикоинфекции. Поэтому перед приготовлением пищи и после контакта с сырой едой необходимо тщательно мыть руки и продукты, а также хорошо очищать поверхность, где её готовили. В частности, это касается сырого мяса, птицы и морепродуктов.

— Фрукты, сырые овощи и зелень для приготовления холодных закусок без последующей термической обработки нужно выдерживать в 3-процентном растворе уксусной кислоты или 10-процентном растворе поваренной соли в течение 10 минут с последующим ополаскиванием проточной водой, — рекомендует ведомство.

Также не рекомендуется хранить готовые салаты. В то время как не заправленные салаты можно хранить при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов не более 6 часов.

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