Лукашенко подарил Путину четыре мешка "президентской" картошки и сало

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину к Новому году четыре мешка картошки из "президентского огорода" и белорусское сало. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

— Не только картошку подарил Александр Григорьевич Владимиру Владимировичу. На самом деле, насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало. И Александр Григорьевич, зная об этом… в предыдущий визит привёз ещё и сало, причём... самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало. После был картофель, — отметила Эйсмонт.

Она добавила, что подарок был выбран неспроста: однажды российский лидер пошутил, что из Белоруссии ему бы хотелось получить картошку и сало.

— Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля, — отметила пресс-секретарь, добавив, что овощи четырёх разных сортов.

Лукашенко также подарил лидерам стран СНГ к Новому году эксклюзивные ёлочные шары ручной работы.

Напомним, за текущую неделю лидеры России и Белоруссии провели две встречи — 25 и 29 декабря.