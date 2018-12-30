МВД предложило привязать госномер к месту регистрации автовладельца

МВД РФ предложило при выдаче автомобильных номеров учитывать только место регистрации владельца авто, а не его фактическое место проживания. Проект документа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

— Присвоение государственных регистрационных номеров на транспортные средства осуществляется исходя из места регистрации владельца транспортного средства, — говорится в документе.

Это означает, что регион на госномере больше не будет определяться географическим положением автовладельца, как сейчас. Помимо этого, сама выдача номеров перейдёт в ведение частных фирм. В ГИБДД будут только определять нужные цифры и буквы. Предполагается, что изменения вступят в силу с в августа 2019 года.

Напомним, также в августе будущего года будет введён новый ГОСТ на автомобильные номера. Новый стандарт коснётся только номерных знаков, выдаваемых при новой регистрации автомобилей. Старые менять не нужно.