Би-би-си попросила власти РФ расследовать публикацию данных её сотрудников

Би-би-си попросила российские власти расследовать ситуацию с публикацией личных данных сотрудников московского бюро корпорации.

— Благополучие и безопасность наших сотрудников в Москве — наша главная забота, — написал в "Твиттере" глава Всемирной службы Би-би-си Джейми Энгас.

В его заявлении говорится, что личные данные сотрудников компания передавала российским властям "в порядке законной деятельности в России" и они публиковались в открытом доступе лишь частично.

Напомним, ранее на ресурсе pikabu.ru появился список с именами и фото 44 сотрудников московского бюро Би-би-си. Ссылку на него разместил ряд российских ресурсов. Корпорация заявила, что разочарована такой публикацией.

При этом ещё раньше британская газета Times, подобно скандально известному порталу "Миротворец", опубликовала личные данные журналистов Sputnik вместе с их фотографиями.