"Вопиющий грабёж". Nirvana подала иск к бренду Marc Jacobs из-за смайлика

В ноябрьской коллекции на футболках, свитерах и носках изображен жёлтый смайлик на чёрном фоне.

Nirvana подала иск к известному бренду Marc Jacobs. Все дело в смайлике, который считается культовым логотипом группы. Однако теперь это лого украшает ноябрьскую коллекцию Bootleg Redux Grunge, сообщает портал TMZ. На носках, футболках и свитерах изображён жёлтый смайлик на чёрном фоне, что представители расценили Nirvana как вопиющий "грабёж".

Nirvana Sues Marc Jacobs for Stealing Smiley Face Design https://t.co/leNnmNwZ3R — TMZ (@TMZ) December 30, 2018

Добавим, что 1992 года группа Nirvana владеет авторскими правами на очень похожий смайлик. Сами представители бренда пока не комментируют ситуацию.

Что касается самого смайлика, то впервые он появился на флаере, выпущенном к презентации альбома Nevermind в 1991 году.

Ранее были названы самые популярные среди интернет-пиратов фильмы.