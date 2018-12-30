В Крыму открыто движение по второму участку трассы "Таврида"

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В Крыму открыто движение по второму участку трассы "Таврида"

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

31 декабря, предположительно, запустят движение по всей 190-километровой первой очереди дороги от Керчи до Симферополя.

В Крыму открылось движение на втором 85-километровом участке трассы "Таврида". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на на пресс-секретаря генподрядчика строительства трассы АО "ВАД" Григория Назарова.

Ожидается, что 31 декабря будет запущено движение по всей 190-километровой первой очереди дороги, соединяющей Керчь и Симферополь.

Ранее губернатор Республики Крым Сергей Аксёнов открыл движение по первому участку трассы "Таврида" от Симферополя до Белогорска.

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