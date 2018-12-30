И Трампа, и Мэй. Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Российский лидер пожелал здоровья, успехов и счастья, а заодно выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами. Что касается американского президента, то тут Владимир Путин напомнил о готовности Москвы к открытому диалогу.

Российский президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в связи с Новым годом и Рождеством мировым лидерам, главам иностранных правительств и ряду руководителей международных организаций.

Так послание было направлено американскому президенту Дональду Трампу. Лидер России подтвердил готовность Москвы к открытому диалогу с Вашингтоном.

Помимо Трампа, Путин поздравил королеву Великобритании Елизавету Вторую и премьера Соединенного королевства Терезу Мэй. Им он пожелал крепкого здоровья, успехов и счастья.

В поздравлении президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель глава государства выразил надежду на продолжение сотрудничества двух стран и реализацию крупных совместных проектов в сферах экономики, культуры, науки и образования.

Поздравляя лидера Белоруссии Александра Лукашенко, Владимир Путин отметил плодотворное развитие отношений Москвы и Минска, а также укрепление Союзного государства.

Российский президент направил свои поздравления и лидеру КНР Си Цзиньпину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Свое послание получил и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. В поздравлении выражается надежда Москвы на то, что отношения России и Израиля будут развиваться в конструктивном, партнёрском ключе на благо народов обоих государств.

Глава государства поздравил и президента Сирии Башара Асада. Он подчеркнул, что Россия продолжит помогать правительству и народу САР в борьбе против сил терроризма.

В послании президенту Турции Реджепу Эрдогану глава государства отметил, что рад успешному развитию отношений Москвы и Анкары. А в письме лидеру Франции Эмманюэлю Макрону Владимир Путин выразил надежду на продолжение совместной работы по развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами.

Поздравительное послание было направлено и на имя премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Поздравления также были направлены на имена бывших глав зарубежных государств и правительств. Среди них Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Сильвио Берлускони, Джордж Буш-младший, Романо Проди, Николя Саркози, Франсуа Фийон, король Хуан Карлос I и Герхард Шрёдер.

Однако поздравления не получили лидер Украины Петр Порошенко и президент Грузии Саломе Зурабишвили.