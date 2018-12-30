Появилось новое видео запуска ракеты комплекса "Авангард"

В ходе испытаний были успешно подтверждены все тактико-технические данные системы.

Появилось новое видео испытаний сверхзвуковой ракеты "Авангард". Кадры с запуском опубликовал канал "Звезда".

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что в ходе испытаний были успешно подтверждены все заданные тактико-технические данные системы.

Военные провели управление вертикальным и горизонтальным маневрированием ракеты, в результате которого была поражена условная цель на полигоне Кура в Камчатском крае в назначенное время.

Присутствовавший при запуске президент России Владимир Путин рассказал, когда система "Авангард" поступит на вооружение армии.