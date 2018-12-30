СМИ: Подозреваемый в пропаже клиентки BlaBlaCar оказался беглецом психбольницы

Исчезнувшая женщина уже неделю не выходит на связь с родными. СКР завёл дело по статье "Убийство".

Телеканал "360" сообщил новые подробности дела о пропаже женщины — водителя BlaBlaCar, которая не выходит на связь с 23 декабря. Её попутчиком и главным подозреваемым по делу об исчезновении Ирины Ахматовой оказался беглец психиатрической больницы.

Как утверждает СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, мужчина в розыске с 2014 года после побега из психбольницы. При этом ещё ранее сообщалось, что он был судим за изнасилование и мошенничество.

Ахматова пропала 23 декабря, когда подобрала попутчика через приложение Blablacar. Вскоре она перестала выходить на связь со своими близкими. Именно попутчика подозревают в пропаже женщины, чей "ауди" нашли в Ярославской области. Сама она ехала из Москвы в Тулу. Добавим, что, по некоторым данным, Ахматова — директор двух московских ресторанов Burger King.