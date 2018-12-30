Онлайн-платформа "Российская электронная школа" облегчит обучение детей в сёлах

На ресурсе содержится более 91 тысячи уроков, а также спектакли, виртуальные музеи, библиотеки и архивы.

Онлайн-платформа "Российская электронная школа" сделает образование более доступным в сельских школах. Об этом заявила министр просвещения России Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия 24". Почти треть школ страны обратили внимание на данный ресурс и начали им пользоваться.

— У нас большое количество школ находится в сельской местности, у нас большое количество школ в отдалённых по доступности районах, — пояснила она.

На онлайн-платформе доступно более 91 тысячи уроков, а также спектакли, виртуальные музеи, библиотеки, архивы. Учителя, уточнила Васильева, могут буквально "одним кликом" найти то, что необходимо.

В основе проекта "Российская электронная школа" лежит идея получения общего образования при помощи электронных ресурсов. Его реализация началась три года назад. На ресурсе размещены уроки лучших учителей России по основным образовательным программам для 1–11-х классов. Дополнительно проект открывает возможности получения школьного образования удалённо, если есть такая необходимость.