В Ставрополе клиенты кафе устроили массовую драку из-за официанток — видео

Один из защитников девушек серьёзно пострадал и попал в реанимацию. Его друзья решили отомстить обидчикам и подрались с ними ещё раз, только уже со стрельбой.

Посетители ресторана в Ставрополе ввязались в массовую драку из-за официанток, к которым приставала группа мужчин. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает издание "Блокнот".

Мужчина, вставший на защиту девушек, серьёзно пострадал и попал в реанимацию. Его друзья решили отомстить обидчикам и подрались с ними ещё раз, только уже со стрельбой. После чего пострадали ещё семь человек. Возбуждено уголовное дело, расследуются все обстоятельства произошедшего.

Ранее массовая драка на корпоративе в Татарстане попала на видео.