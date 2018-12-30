В Ставрополе клиенты кафе устроили массовую драку из-за официанток — видео

Посетители ресторана в Ставрополе ввязались в массовую драку из-за официанток, к которым приставала группа мужчин. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает издание "Блокнот".
Мужчина, вставший на защиту девушек, серьёзно пострадал и попал в реанимацию. Его друзья решили отомстить обидчикам и подрались с ними ещё раз, только уже со стрельбой. После чего пострадали ещё семь человек. Возбуждено уголовное дело, расследуются все обстоятельства произошедшего.
Ранее массовая драка на корпоративе в Татарстане попала на видео.
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