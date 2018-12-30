Власти Индонезии объявили повышенный уровень опасности из-за вулкана на Бали

Правительство Индонезии повысило уровень опасности в связи с новым извержением вулкана Агунг на курортном острове Бали, сообщает ТАСС. Власти не рекомендуют посещать близлежащие районы.
A volcano in Bali shot a new burst of hot ash into the air on Sunday in the latest of the country's several eruptions. https://t.co/zujgX3PiKX— WAtoday (@WAtoday) 30 декабря 2018 г.
— Уровень опасности повышен до третьего (по четырёхбалльной шкале. — Прим. ред.), опасная зона расширена до четырёх километров, — написано в сообщении Центра по предотвращению вулканических и геологических катастроф при Министерстве энергетики и минеральных ресурсов.
Ранее в Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.
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