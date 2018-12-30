Власти Индонезии объявили повышенный уровень опасности из-за вулкана на Бали

Читайте также

Власти Индонезии объявили повышенный уровень опасности из-за вулкана на Бали

4

Фото:watoday.com.au

Опасная зона расширена до четырёх километров, поэтому жителям и туристам не рекомендуется посещать близлежащие районы.

Правительство Индонезии повысило уровень опасности в связи с новым извержением вулкана Агунг на курортном острове Бали, сообщает ТАСС. Власти не рекомендуют посещать близлежащие районы.

— Уровень опасности повышен до третьего (по четырёхбалльной шкале. — Прим. ред.), опасная зона расширена до четырёх километров, — написано в сообщении Центра по предотвращению вулканических и геологических катастроф при Министерстве энергетики и минеральных ресурсов.

Ранее в Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×