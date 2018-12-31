"Пытался ограбить". Попутчик пропавшей клиентки Blablacar признался в убийстве

Мужчина, причастный к исчезновению директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой в Москве, признался в убийстве женщины.

Напомним, Ахматова пропала 23 декабря, когда поехала на своём автомобиле из Москвы в Тулу и подвозила через сервис Blablacar попутчика. Позднее машину Ахматовой нашли около ТЦ в Ярославской области.

Также сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в исчезновении экс-директора ресторана Burger King. В СМИ упоминалось, что фигурант дела был ранее судим за изнасилование и мошенничество.

На своей официальной странице в "Ютубе" СКР разместил видеозапись допроса мужчины 1979 года рождения, где тот признался, что собирался ограбить жертву. Также мужчина заявил, что совершил убийство и раскаивается в содеянном.