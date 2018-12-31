В СМИ появилось видео транспортировки тела Хашогджи в чемоданах

Телеканал A Haber опубликовал видео транспортировки тела убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогджи в чемоданах.
#BREAKING— EHA News (@eha_news) 30 декабря 2018 г.
The #Saudi execution team that killed #Khashoggi carried his body parts to the Consul's house in suitcases
The body was transported at 15:09 with a black minibuspic.twitter.com/Z9gJp7QJau
Как утверждается, тело Джамаля Хашогджи было перевезено в дом генконсула Саудовской Аравии в чемоданах. Ранее лидер турецкой партии "Родина" заявил, что останки Хашогджи нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула. При обысках в резиденции были также найдены следы кислоты.
По версии Генпрокуратуры Турции, химикаты использовали, чтобы уничтожить останки убитого журналиста Джамаля Хашогджи.
Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи пропал 2 октября. Последний раз его видели живым, когда журналист заходил в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Лишь 20 октября власти королевства признали, что Хашогджи мёртв.
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