На Украине началась президентская избирательная кампания

Избирательная кампания по выборам президента официально началась на Украине, сообщает УНИАН.
31 декабря также начинается выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в Центральный избирательный комитет для их регистрации.
Согласно последним данным, Пётр Порошенко в рейтинге кандидатов в президенты занимает третью строчку с весны этого года. Выборы главы Незалежной запланированы на март 2019 года, осенью того же года должны пройти выборы в парламент.
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