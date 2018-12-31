На Украине началась президентская избирательная кампания

Сегодня же начинается выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.

Избирательная кампания по выборам президента официально началась на Украине, сообщает УНИАН.

31 декабря также начинается выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в Центральный избирательный комитет для их регистрации.

Согласно последним данным, Пётр Порошенко в рейтинге кандидатов в президенты занимает третью строчку с весны этого года. Выборы главы Незалежной запланированы на март 2019 года, осенью того же года должны пройти выборы в парламент.