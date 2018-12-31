В Магнитогорске объявлен режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

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В Магнитогорске объявлен режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

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На данный момент известно о трёх погибших, ещё четверых извлекли из-под завалов.

В Магнитогорске объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в жилом доме. Штаб возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Об этом сообщается в "телеграм"-канале главы региона.

— В Магнитогорске объявлен режим ЧС. Штаб возглавил губернатор, — говорится в сообщении.

<p>Фото: &#34;Телеграм&#34;-канал &#34;Молнии Дубровского&#34;</p>

Напомним, инцидент произошёл около 4:00 мск. На данный момент известно о трёх погибших, ещё четверых извлекли из-под завалов. До сих пор неизвестна судьба 79 человек. Людей размещают в школе и общежитии. Как ранее писал Лайф, челябинские власти раскрыли подробности ЧП.

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