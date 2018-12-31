Экс‐главе Nissan продлили арест на десять суток

Токийский окружной суд в очередной раз продлил арест экс-главы автоконцерна Nissan и его альянса с Mitsubishi и Renault Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях. Об этом пишет агентство Kyodo.

Согласно решению суда, мера пресечения Гону в виде заключения под стражу продлена ещё на десять суток — до 11 января 2019 года.

Топ-менеджер был арестован 19 ноября по подозрению в умышленном искажении информации о размере собственных доходов для уклонения от уплаты налогов. Также Гону вменяют злоупотребление доверием, что в Японии приравнивается к растрате. По данным следствия, в 2008 году руководитель автоконцерна переписал на Nissan свои личные потери от финансовых операций более чем на 1,8 млрд йен (больше $16 млн).