Суд арестовал подозреваемого в убийстве клиентки BlaBlaCar

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве клиентки BlaBlaCar —29-летней Ирины Ахматовой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
— По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказала Петренко.
Пресс-служба СК РФ сообщила о том, что дело о безвестном исчезновении Ахматовой, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, передано в центральный аппарат ведомства.
Как отмечается, в настоящее время продолжаются поиски тела девушки. Ранее подозреваемый признался в убийстве и заявил, что пытался её ограбить.
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