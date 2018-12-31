Суд арестовал подозреваемого в убийстве клиентки BlaBlaCar

Дело о пропаже взявшей попутчика девушки передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве клиентки BlaBlaCar —29-летней Ирины Ахматовой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

— По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказала Петренко.

Пресс-служба СК РФ сообщила о том, что дело о безвестном исчезновении Ахматовой, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, передано в центральный аппарат ведомства.

Как отмечается, в настоящее время продолжаются поиски тела девушки. Ранее подозреваемый признался в убийстве и заявил, что пытался её ограбить.