Порошенко назвал 2018-й годом побед

Президент Украины Пётр Порошенко подвёл итоги уходящего 2018 года, который, по его мнению, был наполнен не только большими испытаниями, но и победами.
— Этот год был годом больших испытаний. Но одновременно и годом достижений и побед, — написал украинский лидер в "Фейсбуке". — Уверен, вместе мы победим.
Порошенко поблагодарил украинцев за то, что они "совместными усилиями меняют государство, утверждают его независимость, защищают европейский выбор" страны, а также "достойно отвечают на экономические и политические вызовы".
Ранее стало известно, что Пётр Порошенко отметит Новый год вместе с женой Мариной и, скорее всего, младшими детьми в карпатской резиденции "Синегора".
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