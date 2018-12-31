Порошенко назвал 2018-й годом побед

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Порошенко назвал 2018-й годом побед

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Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

По словам политика, граждане совместными усилиями защищают европейский выбор Незалежной.

Президент Украины Пётр Порошенко подвёл итоги уходящего 2018 года, который, по его мнению, был наполнен не только большими испытаниями, но и победами.

— Этот год был годом больших испытаний. Но одновременно и годом достижений и побед, — написал украинский лидер в "Фейсбуке". — Уверен, вместе мы победим.

Порошенко поблагодарил украинцев за то, что они "совместными усилиями меняют государство, утверждают его независимость, защищают европейский выбор" страны, а также "достойно отвечают на экономические и политические вызовы".

Ранее стало известно, что Пётр Порошенко отметит Новый год вместе с женой Мариной и, скорее всего, младшими детьми в карпатской резиденции "Синегора".

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