Никаких Мальдив! Стало известно, где Порошенко встретит Новый год

Президент Украины Пётр Порошенко отметит Новый год вместе с женой Мариной и, скорее всего, младшими детьми в карпатской резиденции "Синегора". Об этом сообщает источник издания "Страна.ua".

При этом последние несколько лет семья Порошенко в конце декабря улетала на Мальдивские острова, так же было и в прошлом году. Однако после той поездки президент Украины столкнулся со шквалом критики. Поэтому Новый год — 2019 было решено встречать на родине, отмечает издание.

Резиденция "Синегора" находится в селе Гута Ивано-Франковской области. Общая площадь территории составляет 10 886 га. Сюда входят и охотничьи угодья, и заповедные леса вокруг. На территории есть ресторан, канатная дорога, питомник с животными, пруд с карпами и форелью, отдельно стоит православная часовня.