Киевский суд обязал возбудить дело по факту поездки Порошенко на Мальдивы

Соответствующее решение суд вынес ещё в начале мая, но объявил его только после "неоднократных напоминаний".

Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины начать расследование в отношении лиц, которые помогли президенту страны Петру Порошенко пересечь границу по поддельным документам и уехать в отпуск на Мальдивы.

Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин на своей странице в "Фейсбуке". К сообщению он прикрепил фотографию соответствующего документа. Проверке подвергнутся службы безопасности, управление государственной охраны и фискальная служба.

По словам Кузьмина, суд принял решение ещё в начале мая, но официально объявил об этом спустя полгода "после неоднократных напоминаний".

Напомним, Пётр Порошенко вместе со своей семьёй провёл новогодний отпуск на Мальдивах. Позднее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент покинул страну по поддельным документам. Украинский лидер эти обвинения опроверг. Его слова подтвердили в Госпогранслужбе Украины. В дальнейшем Порошенко "задекларировал" свой отпуск на сайте украинских электронных документов.