Найдено тело москвички, убитой попутчиком по BlaBlaCar

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Найдено тело москвички, убитой попутчиком по BlaBlaCar

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Ирина Ахматова. Фото:соцсети

В лесополосе в Московской области найдено тело 29-летней москвички Ирины Ахматовой, которую убил попутчик по BlaBlaCar. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

— Тело пропавшей обнаружено. Подозреваемый указал место, где его оставил, — уточнил представитель управления.

Ахматова исчезла 23 декабря, когда поехала на своём автомобиле из Москвы в Тулу с попутчиком, найденным через BlaBlaCar. Машину 29-летней женщины нашли в Ярославской области. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 39-летний житель города Серпухова. Он сознался в убийстве и рассказал, где спрятал тело.

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