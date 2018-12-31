Найдено тело москвички, убитой попутчиком по BlaBlaCar

В лесополосе в Московской области найдено тело 29-летней москвички Ирины Ахматовой, которую убил попутчик по BlaBlaCar. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
— Тело пропавшей обнаружено. Подозреваемый указал место, где его оставил, — уточнил представитель управления.
Ахматова исчезла 23 декабря, когда поехала на своём автомобиле из Москвы в Тулу с попутчиком, найденным через BlaBlaCar. Машину 29-летней женщины нашли в Ярославской области. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 39-летний житель города Серпухова. Он сознался в убийстве и рассказал, где спрятал тело.
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