Подозреваемый в убийстве клиентки BlaBlaCar рассказал, где спрятал её тело

Подозреваемый в убийстве директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой рассказал, что спрятал тело женщины в лесополосе в Московской области. Как сообщает СКР, следователи, криминалисты и оперативные службы пытаются найти указанное мужчиной место.

Ахматова исчезла 23 декабря, когда поехала на своём автомобиле из Москвы в Тулу с попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar. Машину 29-летней женщины нашли в Ярославской области. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 39-летний житель города Серпухова.

Во время допроса мужчина признался в убийстве экс-директора ресторана Burger King с целью ограбления. Подозреваемый был арестован.