Лукашенко призвал белорусов укреплять свою государственность

По словам президента Белоруссии, каким государство будет завтра, зависит от каждого из граждан.

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал граждан Белоруссии укреплять государственность на принципах честности и справедливости. Об этом президент страны заявил в своём новогоднем обращении.

— Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости, именно такой сохранить страну для детей и внуков, — сказал он.

В то же время он поблагодарил тружеников полей и заводов, интеллигенцию, защитников отечества, старшее поколение и всех тех, кто создал на белорусской земле "первое суверенное и независимое государство" и продолжает творить его настоящее.

По словам Лукашенко, каким белорусское государство будет завтра, зависит от каждого из граждан.