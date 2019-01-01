Лукашенко призвал белорусов укреплять свою государственность

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Лукашенко призвал белорусов укреплять свою государственность

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: ©РИА Новости/Александр Щербак

По словам президента Белоруссии, каким государство будет завтра, зависит от каждого из граждан.

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал граждан Белоруссии укреплять государственность на принципах честности и справедливости. Об этом президент страны заявил в своём новогоднем обращении.

— Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости, именно такой сохранить страну для детей и внуков, — сказал он.

В то же время он поблагодарил тружеников полей и заводов, интеллигенцию, защитников отечества, старшее поколение и всех тех, кто создал на белорусской земле "первое суверенное и независимое государство" и продолжает творить его настоящее.

По словам Лукашенко, каким белорусское государство будет завтра, зависит от каждого из граждан.

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