Без шуток. Комик Зеленский подтвердил, что будет баллотироваться в президенты

Актёр добавил, что выбрал путь "попробовать самому" что-то изменить в украинском государстве.

Украинский комик Владимир Зеленский подтвердил, что будет баллотироваться в президенты Незалежной. О своём намерении он заявил во время программы "Вечерний квартал" на телеканале "1+1".

Зеленский отметил, что его не один раз спрашивали, будет ли он участвовать в выборах. По его словам, в отличии от украинских "политиков" он не хотел давать напрасных обещаний.

— Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю — я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе, — сказал шоумен.

Он также добавил, что выбрал путь "попробовать самому" что-то изменить на Украине.

Известный украинский комик не один раз заявлял о планах принять участие в выборах главы Украины. Его слова ранее звучали в несерьёзной и шутливой форме. В частности, когда шоумена вновь спросили о планах баллотироваться в президенты, Зеленский заявил, что этот вопрос ему задаёт даже мама.

По результатам опроса, Зеленский занимает второе место в рейтинге потенциальных кандидатов на президентских выборах 2019 года, уступая лишь кандидату от партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко. Действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко оказался на третей позиции.