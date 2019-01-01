Парк Горького откорректирует правила нахождения на катке после обрушения моста

По данным властей Москвы, в результате обрушения моста пострадало 13 человек, их жизни ничего не угрожает.

Администрация московского парка Горького откорректирует правила нахождения на катке после обрушения пешеходного моста. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы искренне сочувствуем пострадавшим, после выяснения причин произошедшего правила нахождения на деревянных конструкциях и территории парка будут скорректированы, — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что конструкция будет восстановлена в течении двух-трёх дней. В ближайшее время руководство парка намерено оценить ущерб и стоимость ремонта.

Напомним, что, по данным властей Москвы, в результате обрушения пострадали 13 человек. Причиной стала техническая неисправность конструктивных элементов катка. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал разобраться в причинах инцидента.