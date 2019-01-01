Климкин расстроился, что на украинском ТВ показывали советские фильмы

Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире на украинском телевидении испортило настроение главе Министерства иностранных дел Украины Павлу Климкину. Об этом руководитель ведомства написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Как и год назад, готовлю домашний майонез и переключаю каналы. Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире всё ещё много, а хорошая — их всё же меньше, — сказал он.

Украинский министр также заявил, что ему хочется верить в то, что украинцы стали "ещё хоть немного менее советскими".

В октябре прошлого года на Украине вступил в силу закон о квотах на украинский язык на телевидении. Его на ТВ должно быть не менее 75 процентов. Вещателям, которые не могут сразу выполнить требования, предусмотрен переходный период — один год. В течение этого времени украинские телеканалы должны перейти на контент на украинском языке.