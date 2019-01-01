Месть за смертную казнь. Наехавший на людей японец назвал мотив преступления

При этом пока не известно, имел ли он в виду казнь какого-то конкретного человека или практику смертных приговоров в Японии в целом.

Молодой житель Японии, который сознательно наехал на своём авто на людей вблизи главного в Токио синтоистского храма Мэйдзи Дзингу, заявил, что его поступок стал местью за смертную казнь. Об этом сообщает Киодо.

Как отмечает агентство, пока не известно, имел ли он в виду казнь какого-то конкретного человека или практику смертных приговоров в Японии в целом.

Напомним, что в результате наезда автомобиля ранения получили восемь человек. По уточнённым данным, за рулём машины находился 21-летний Кадзухиро Кусакабэ. Молодого человека задержали спустя 20 минут после преступления. Полицейским он заявил, что "совершил теракт".