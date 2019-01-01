Додон выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске

Молдавский лидер Игорь Додон направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи со взрывом в одном из жилых домов Магнитогорска. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдавии.

— От имени моих соотечественников и от себя лично выражаю сочувствие российскому народу и прошу передать семьям погибших наши искренние соболезнования, — говорится в сообщении.

Напомним, что 31 декабря 2018 года около четырёх часов утра в Магнитогорске при взрыве газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В зоне обрушения проживало 120 человек. Разбор завалов продлится не менее двух суток. По последним данным, число погибших возросло до семи человек, пять из них были опознаны.

В связи с происшествием Главное управление МЧС России по Челябинской области распространило список жильцов пострадавшего дома, с которыми не удаётся выйти на связь. Работает горячая линия.