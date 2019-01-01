В Тихом океане загорелось судно для перевозки автомобилей

На помощь вылетел американский самолёт береговой охраны HC-130 Hercules. Туда также направились коммерческие суда, которые оказались в районе бедствия.

Пожар произошёл на судне для перевозки автомобилей в Тихом океане. Об этом сообщает портал Hawaii News Now, ссылаясь на береговую охрану США.

По данным портала, 200-метровое судно Sincerity Ace под флагом Панамы следовало из Японии на Гавайские острова. Сейчас оно находится в двух тысячах милях (более 3,5 тысячи километров) от острова Оаху.

Экипаж состоит из 21 матроса. Отмечается, что четверо моряков уже перешли на спасательный плот, остальные пытаются потушить пожар. На помощь вылетел американский самолёт береговой охраны HC-130 Hercules. Туда также направились коммерческие суда, которые оказались в районе бедствия.