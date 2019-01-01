На Урале проверят газовые сети после трагедии в Магнитогорске

В Уральском федеральном округе (УрФО) проверят газовые сети в жилых домах после взрыва и последовавшего за ним обрушения подъезда многоэтажки в Магнитогорске. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов.

— В округе будут проверки газовых сетей, в самое ближайшее время эта работа будет проведена, — цитирует его ТАСС.

31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164. На данный момент подтверждена гибель восьми человек — их тела достали из-под завалов. Местонахождение 36 прописанных в высотке людей неизвестно. Следственный комитет назвал главной версией трагедии взрыв бытового газа.