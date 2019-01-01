В России начинает действовать миграционная амнистия для молдавских граждан

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В России начинает действовать миграционная амнистия для молдавских граждан

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Флаг Молдавии. Фото: ©Flickr/Aurelian Săndulescu

Ранее президент Молдавии отмечал, что из 600 тысяч граждан этой страны, которые находятся в РФ, около половины нарушили миграционный режим.

В России с сегодняшнего дня и до 24 февраля 2019 года будет действовать амнистия для молдавских мигрантов, которые нарушили сроки пребывания в РФ, передаёт ТАСС. Как отметили в МВД, с такой просьбой обратился президент Молдавии Игорь Додон в ходе официального визита в Москву 31 октября.

Уже с 25 февраля в отношении этих граждан будут пересмотрены решения о запрете въезда в Россию в сторону отмены или смягчения.

Ранее Додон отмечал, что из 600 тысяч граждан Молдавии, которые находятся в России, порядка половины нарушили миграционный режим.

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