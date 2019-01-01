"Услышали плач". Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли младенца

Отмечается, что малыш выжил благодаря тому, что находился в кроватке и был тепло укутан.

Из-под завалов многоэтажки в Магнитогорске, подъезд которого рухнул после взрыва газа, спасли 11-месячного ребёнка. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

— Спасатели услышали плач. Ребёнка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан, — говорится в сообщении. Для спасённого малыша срочно готовят реанимацию.

Сейчас спасатели выясняют, на каком этаже жил ребёнок и живы ли его родители.

Напомним, за время спасательной операции в Магнитогорске после частичного обрушения многоэтажки на улице Карла Маркса в доме 164 из завалов извлечены 14 человек, из которых восемь погибших. Местонахождение ещё 35 жильцов устанавливается. Ранее МЧС РФ показало спасение одного из жильцов из-под завалов дома.