Президент Киргизии выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Жээнбеков подчеркнул, что его страна скорбит вместе с российским народом о жертвах ЧП.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину, а также семьям погибших в результате трагедии в Магнитогорске.

— С чувством глубокой скорби воспринял известие о человеческих жертвах... в Магнитогорске, — приводит пресс-служба Жээнбекова текст телеграммы. — Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Политик подчеркнул, что вся Киргизия скорбит вместе с российским народом. Жээнбеков также пожелал от своего лица и от имени сограждан скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, ЧП произошло утром 31 декабря в десятиэтажном доме 164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске. По версии СКР, взрыв бытового газа повлёк обрушение подъезда. Гибель восьми человек подтверждена, судьба 35 до сих пор остаётся неизвестной. Ранее из-под обломков дома достали живого младенца. Он помог спасателям себя разыскать — громко плакал.