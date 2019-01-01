"Недалёк умом". Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику "Иронии судьбы"

Актёр Андрей Мягков, который сыграл роль Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", довольно резко отреагировал на критику картины со стороны митрополита Рязанского и Михайловского Марка.
Священнослужитель ранее заявил, что кинолента "наполняет человеческую душу ложными, несбыточными мечтаниями", а также транслирует идею о том, что, для чтобы произошло чудо, достаточно просто встретиться и напиться.
Исполнитель одной из главных ролей в фильме счёл митрополита "недалёким".
— Я думаю, что рязанский митрополит очень недалёк умом. Что ж тут говорить, если это так? — приводит слова актёра радиостанция "Говорит Москва".
Как писал Лайф, в своём новогоднем обращении митрополит подчеркнул, что Церковь призывает людей к труду и постоянной работе над собой, а данная кинолента, по его мнению, этой установке противоречит.
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