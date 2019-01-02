"Держалась, держалась". Кожевникова попала в больницу перед Новым годом

Актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова попала в больницу перед Новым годом. Об этом она сообщила в своём "инстаграме", выложив фотографию с капельницей.

В то же время Кожевникова отметила, что собственные проблемы со здоровьем её волнуют не в первую очередь.

— Но самое главное — у меня болит душа: мой младшенький сынок болеет. Васечка — моя клеточка, моё сердечко, свет и бесконечная радость, — написала актриса в комментарии к фотографии.

Позже Кожевникова сообщила, что уже идёт на поправку и даже нашла в себе силы приготовить салат для праздничного стола.