"Держалась, держалась". Кожевникова попала в больницу перед Новым годом

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"Держалась, держалась". Кожевникова попала в больницу перед Новым годом

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Мария Кожевникова. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова попала в больницу перед Новым годом. Об этом она сообщила в своём "инстаграме", выложив фотографию с капельницей.

В то же время Кожевникова отметила, что собственные проблемы со здоровьем её волнуют не в первую очередь.

— Но самое главное — у меня болит душа: мой младшенький сынок болеет. Васечка — моя клеточка, моё сердечко, свет и бесконечная радость, — написала актриса в комментарии к фотографии.

Позже Кожевникова сообщила, что уже идёт на поправку и даже нашла в себе силы приготовить салат для праздничного стола.

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