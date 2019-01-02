Британские СМИ назвали "дерзким" новогоднее обращение Путина к россиянам

Владимир Путин в традиционном новогоднем поздравлении заявил о важности духовной щедрости, помощи близким и милосердии. В частности, глава государства попросил россиян о единстве, так как помощников у неё "никогда не было и не будет". Именно это британские журналисты посчитали "дерзостью".

Британское издание Daily Star опубликовало материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян". Заметка была размещена 1 января.

В своём поздравлении президент России Владимир Путин говорил о том, как важны духовная щедрость, милосердие и помощь близким. В обращении к нации глава государства призвал россиян объединиться, потому что у России "никогда не было и не будет" помощников. Журналист Daily Star счёл это "дерзостью".

— Дерзкий призыв прозвучал в связи с обострением отношений России с Западом в 2018 году и в особенности с попыткой убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, — говорится в сообщении.

Автор публикации также утверждает, что обращение главы государства связано с санкциями, хотя президент не упоминал экономические ограничения в своей речи.

Стоит добавить, что британские средства массовой информации не впервые публикуют подобные материалы. В декабре прошлого года издание Daily Express в одной из своих статей назвал инцидент в Керченском проливе "Третьей мировой войной между Москвой и Киевом". В публикации было сказано про задержание украинских кораблей, при этом о причине — нарушении государственной границы — издание умолчало. В статье также были указаны неточные данные о задержанных моряках. Говоря об инциденте в Солсбери, то издание The Sun в погоне за сенсацией заявило, что Сергей и Юлия Скрипали отравились гречкой, которая содержала нервно-паралитическое вещество.