Пернатый жилец. Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли живого попугая

Живого попугая достали спасатели из-под завалов десятиэтажного дома в Магнитогорске, где 31 декабря взрыв бытового газа обрушил целый подъезд. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.
— Ещё одно новогоднее чудо. Сегодня из-под завалов вытащили попугайчика, — говорится в описании фото жёлтого волнистого попугая.
Напомним, трагедия произошла рано утром в последний день 2018 года в доме 164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске. По версии СК, взрыв бытового газа повлёк обрушение седьмого подъезда высотки. Местонахождение 86 жильцов дома было установлено. На данный момент найдено 14 тел погибших, судьба 27 человек остаётся неизвестной.
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