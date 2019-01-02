Из-под завалов в Магнитогорске вытащили живую кошку

Из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где обрушился целый подъезд, спасатели извлекли живую кошку. Об этом сообщили в городской администрации.
— Спасатели нашли кошку, женщина её забрала, на руках утащила, — приводит РИА "Новости" слова представителя администрации.
Напомним, трагедия произошла рано утром 31 декабря. По версии СК, взрыв бытового газа повлёк обрушение седьмого подъезда высотки. На данный момент из-под завалов извлечено 21 тело погибших. Однако, как писал Лайф, сегодня спасатели нашли на месте обрушения живого попугая.
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