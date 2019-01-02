Николая Дроздова госпитализировали в Москве

Ведущий программы "В мире животных" доктор биологических наук Николай Дроздов был госпитализирован со сломанным ребром.

— Ничего страшного, скоро заживёт. Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов, — рассказал Дроздов ТАСС.

Также он отметил, что привык к различного рода травмам.

— Всё время что-то делаешь, прыгаешь, зарядку делаешь... — добавил Дроздов.

Ранее Лайф писал, что глава государства Владимир Путин присвоил Николаю Дроздову почётное звание "Заслуженный журналист России".