Дуда выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи со взрывом жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Уважаемый президент, с глубокой грустью я принял известие о трагических последствиях взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. От имени Республики Польши выражаю соболезнования всем, кого коснулась эта катастрофа, — говорится в послании, направленном президенту России Владимиру Путину.

Напомним, утром 31 декабря взрыв газа обрушил один из подъездов жилого дома в Магнитогорске. По последним данным, сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 33 жертв. Поиски ещё восьми человек продолжаются.

Также известно, что Правительство Челябинской области выплатит денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва. Кроме того, россияне перевели на счёт для пожертвований более семи миллионов рублей.