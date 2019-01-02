Количество погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 33

Число жертв обрушения жилого дома в Магнитогорске возросло до 33, сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в МЧС, спасатели извлекли тело мужчины.

Судьба восьми человек остаётся неизвестной. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, трагедия произошла 31 декабря. Правительство региона пообещало, что выплатит денежные компенсации семьям жертв и пострадавшим в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Также Лайф писал, что неравнодушные россияне перевели на счёт для пожертвований более семи миллионов рублей.

При этом в Сети появились кадры с разрушенным домом в Магнитогорске, снятые с дрона.