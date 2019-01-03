Обвиняемые в убийстве фигуриста Дениса Тена частично признали вину

Одна из фигурантов дела заявила, что находилась на некотором расстоянии от места убийства и не знала о намерении своих знакомых.

Обвиняемые в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена на заседании в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алма-Аты частично признали свою вину. Об этом сообщает агентство "Казинформ".

Двоим подсудимым — Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову — предъявлено обвинение в краже, разбое и убийстве. А Жанар Толыбаевой — в недонесении о преступлении и краже.

— Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов признали вину в краже, но не согласились с обвинениями в убийстве и разбое. Подсудимая Жанар Толыбаева сообщила, что она не была на месте преступления, — пишет агентство.

Талыбаева уточнила, что находилась на некотором расстоянии от места убийства и не знала о планах своих знакомых.

Напомним, Денис Тен скончался 19 июля от ножевых ранений, которые ему нанесли грабители, пытавшиеся украсть зеркала с его машины. Несмотря на все усилия медиков, жизнь фигуристу спасти не удалось.