Hyundai анонсировала автомобиль "с ногами"

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Hyundai анонсировала автомобиль "с ногами"

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Предположительно машина будет использоваться в зонах бедствия для спасения пострадавших.

Компания Hyundai опубликовала тизер концепт-кара Elevate, который разработчики прозвали шагающим. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Машина оснащена роботизированными ногами, позволяющими передвигаться по неровным поверхностям, с которыми не справится даже внедорожник.

<p>Фото: © Hyundai</p>

Остальные подробности о концепт-каре компания пока держит в секрете, однако, судя по модели, изображённой на тизере, автомобиль будет использоваться в зонах бедствия для спасения пострадавших.

Ранее Hyundai анонсировала внедорожник со сканером отпечатков пальцев вместо ключей.

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