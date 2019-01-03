Правительство обязало перевозчиков сообщать о невозвратных билетах на поезда

Соответствующая информация должна быть размещена на сайте перевозчика или уполномоченного им лица.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому перевозчики будут обязаны информировать пассажиров о невозвратных билетах на поезда дальнего следования. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Порядок информирования устанавливается правилами оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и других нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Соответствующая информация должна быть размещена на сайте перевозчика или уполномоченного им лица. При этом невозвратный билет можно сдать лишь в некоторых случаях. Речь идёт о внезапной болезни пассажира или родственника, следующего с ним вместе.

Напомним, с 1 января в России вступил в силу законопроект, разрешающий продажу билетов на поезда дальнего следования по "невозвратным" тарифам. Старт продаж ожидается 20 января.