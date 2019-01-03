На счёт помощи пострадавшим в Магнитогорске поступило более 19,3 млн рублей

На счёт, созданный для помощи родственникам погибших и пострадавшим при взрыве жилого дома в Магнитогорске, поступило более 19,3 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.
— Сумма средств, поступивших на счёт помощи пострадавшим, превысила 19,3 млн рублей, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы губернатора Челябинской области.
Напомним, утром 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошёл взрыв газа. В результате инцидента полностью обрушился один из подъездов, где проживало 120 человек. К настоящему моменту спасательные работы завершены. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 39 погибших, в том числе шестерых детей.
Власти региона пообещали выплатить семьям погибших и пострадавшим денежную компенсацию и обеспечить людей жильём.
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