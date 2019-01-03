В США готовят импичмент Трампу

Член палаты представителей демократ Брэд Шерман заявил о намерении предложить резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Los Angeles Times.
— Нет причин, по которым конгрессу не стоило бы рассматривать эту резолюцию, — приводит издание слова Шермана.
Конгрессмен также отметил, что уход Трампа с поста президента станет "благом для страны".
Напомним, в декабре прошлого года американский лидер заявил, что ему трудно объявить импичмент, поскольку он "не сделал ничего плохого для страны".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени