В США готовят импичмент Трампу

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В США готовят импичмент Трампу

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Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Член палаты представителей демократ Брэд Шерман заявил о намерении предложить резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Los Angeles Times.

— Нет причин, по которым конгрессу не стоило бы рассматривать эту резолюцию, — приводит издание слова Шермана.

Конгрессмен также отметил, что уход Трампа с поста президента станет "благом для страны".

Напомним, в декабре прошлого года американский лидер заявил, что ему трудно объявить импичмент, поскольку он "не сделал ничего плохого для страны".

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