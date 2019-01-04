Похороны первых погибших в Магнитогорске пройдут 4 января

Похороны первых шести погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске пройдут 4 января.

— Хоронят пять человек в Магнитогорске и одного — в селе Агаповка, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы городской администрации.

Также отмечается, что тела четырёх граждан Таджикистана — женщины и трёх несовершеннолетних детей — в пятницу будут отправлены на родину. Глава семьи находится в больнице. Его состояние оценивают как тяжёлое.

Утром 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошёл взрыв газа. В результате инцидента полностью обрушился один из подъездов, где проживало 120 человек. Спасательные работы продолжались четыре дня. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 39 погибших, в том числе шестерых детей.