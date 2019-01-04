И они туда же. Первый складной Xiaomi появился на видео

Кажется, популярный китайский бренд тоже готовит гибкое мобильное устройство. Его особенность в том, что оно складывается с двух сторон.

Инсайдер Эван Бласс на странице в "Твиттере"опубликовал видео с первым складным смартфоном Xiaomi.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F — Evan Blass (@evleaks) 3 января 2019 г.

В ролике показано, как меняется интерфейс, когда устройство разложено и сложено. В первом случае смартфон отображает интерфейс как планшет, во втором как обычный смартфон. Ранее Google анонсировала такую оптимизацию Android под складные смартфоны.

Особенность этого аппарата в том, что он складывается с двух сторон, а не с одной, как книжка. Название и характеристики девайса неизвестны. Ранее о складном устройстве Xiaomi не сообщалось. Известно, что такие смартфоны готовят Samsung, Huawei и LG.

Samsung уже показала складной дисплей Infinity Flex и прототип гибкого мобильного устройства. Производитель позиционирует его планшетом который можно положить в карман.