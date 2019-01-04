Американский военный заявил, что США "перехитрили Россию" в Сирии

Отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор рассказал, что Штаты "перехитрили Россию", выведя войска из Сирии.

— Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов — террористов, которые атаковали в этом районе Турцию, — сказал Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

По мнению военного, теперь России "придётся выбирать между Турцией, Ираном и Сирией".

Он также отметил, что, выведя войска, США "ликвидировали сближающий разных партнёров фактор".

Напомним, 19 декабря 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о "победе США над ИГИЛ*" и выводе американских войск из Сирии.

*Организация запрещена в России по решению Верховного суда.